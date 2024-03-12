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2024 款理想 L7 和 L8 将保留“CDC 运动悬架”Air 车型，30.18 万元起

2024/3/12 16:44:33 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 3 月 12 日消息，理想汽车今日发布公告，在过去的一周，理想 L 系列的销量达到 9061 台，保持 30 万以上 SUV 的品牌销量冠军。

与此同时，自 3 月 1 日 2024 款 L 系列发布以来，官方也收到了很多来自于 L 系列用户的反馈，将对 L 系列做出以下调整，来快速响应用户的需求：

1、保留搭载“CDC 运动悬架”的 Air 车型，并对 2024 款车型命名进行调整。

3 月 1 日以来，有部分用户明确反馈，希望在理想 L7 和 L8 上保留搭载“CDC 运动悬架”（螺旋弹簧 + CDC 减振器）的车型。

因此，官方决定增加搭载“CDC 运动悬架”的 2024 款 L7 和 L8 车型，并且沿用 Air 的车型命名，两款新车型计划在今年 5 月上市并开启交付。

在新 Air 车型交付前，搭载“CDC 运动悬架”的 2023 款 L7 Air 和 L8 Air 将继续销售，价格调整为 30.18 万元和 32.18 万元

同时，官方将对目前的 2024 款理想 L7 和理想 L8 的车型序列进行调整，命名由 Air、Pro、Max 调整为 Pro、Max、Ultra。2024 款理想 L9 Max 的命名也将同步调整为 L9 Ultra。

理想官方表示，新的命名体系更清晰易懂：

  • Ultra 代表超级顶配（大电池）

  • Max 代表搭载理想 AD Max

  • Pro 代表搭载理想 AD Pro

  • Air 代表搭载运动悬架 + CDC（螺簧）

IT之家汇总价格如下：

2024 款理想 L7 ：

  • Air：30.18 万元（CDC 运动悬架，5 月上市）

  • Pro：31.98 万元（魔毯空气悬架 Pro）

  • Max：34.98 万元（魔毯空气悬架 Pro）

  • Ultra：37.98 万元（魔毯空气悬架 Pro）

2024 款理想 L8：

  • Air：32.18 万元（CDC 运动悬架，5 月上市）

  • Pro：33.98 万元（魔毯空气悬架 Pro）

  • Max：36.98 万元（魔毯空气悬架 Pro）

  • Ultra：39.98 万元（魔毯空气悬架 Pro）

2、2024 款 L 系列首销权益调整，新增定金 5000 元抵 10000 元购车款。

理想汽车表示，2024 款 L 系列上市发布至今，只有不到 35% 的用户使用了 5000 元选装基金的权益，大量用户反馈，目前 24 款 L 系列的标准配置已经能够充分满足需求。因此，官方决定调整 L 系列的首销权益：

在 3 月 31 日前定购 2024 款 L 系列的用户，在原有的 5000 元选装基金的基础上，增加 5000 元定金抵扣 10000 元购车款的权益。对于已经付款并提车 2024 款 L 系列的用户，官方将提供 8 万积分的权益，补偿本次首销权益的调整。

相关阅读：

2024 款理想 L 系列车型价格公布：L7 31.98~37.98 万元、L8 33.98~39.98 万元、L9 42.98~45.98 万元

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