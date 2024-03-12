2024 款理想 L7 和 L8 将保留“CDC 运动悬架”Air 车型，30.18 万元起

IT之家 3 月 12 日消息，理想汽车今日发布公告，在过去的一周，理想 L 系列的销量达到 9061 台，保持 30 万以上 SUV 的品牌销量冠军。

与此同时，自 3 月 1 日 2024 款 L 系列发布以来，官方也收到了很多来自于 L 系列用户的反馈，将对 L 系列做出以下调整，来快速响应用户的需求：

1、保留搭载“CDC 运动悬架”的 Air 车型，并对 2024 款车型命名进行调整。

3 月 1 日以来，有部分用户明确反馈，希望在理想 L7 和 L8 上保留搭载“CDC 运动悬架”（螺旋弹簧 + CDC 减振器）的车型。

因此，官方决定增加搭载“CDC 运动悬架”的 2024 款 L7 和 L8 车型，并且沿用 Air 的车型命名，两款新车型计划在今年 5 月上市并开启交付。

在新 Air 车型交付前，搭载“CDC 运动悬架”的 2023 款 L7 Air 和 L8 Air 将继续销售，价格调整为 30.18 万元和 32.18 万元。

同时，官方将对目前的 2024 款理想 L7 和理想 L8 的车型序列进行调整，命名由 Air、Pro、Max 调整为 Pro、Max、Ultra。2024 款理想 L9 Max 的命名也将同步调整为 L9 Ultra。

理想官方表示，新的命名体系更清晰易懂：

Ultra 代表超级顶配（大电池）

Max 代表搭载理想 AD Max

Pro 代表搭载理想 AD Pro

Air 代表搭载运动悬架 + CDC（螺簧）

IT之家汇总价格如下：

2024 款理想 L7 ：

Air：30.18 万元（CDC 运动悬架，5 月上市）

Pro：31.98 万元（魔毯空气悬架 Pro）

Max：34.98 万元（魔毯空气悬架 Pro）

Ultra：37.98 万元（魔毯空气悬架 Pro）

2024 款理想 L8：

Air：32.18 万元（CDC 运动悬架，5 月上市）

Pro：33.98 万元（魔毯空气悬架 Pro）

Max：36.98 万元（魔毯空气悬架 Pro）

Ultra：39.98 万元（魔毯空气悬架 Pro）

2、2024 款 L 系列首销权益调整，新增定金 5000 元抵 10000 元购车款。

理想汽车表示，2024 款 L 系列上市发布至今，只有不到 35% 的用户使用了 5000 元选装基金的权益，大量用户反馈，目前 24 款 L 系列的标准配置已经能够充分满足需求。因此，官方决定调整 L 系列的首销权益：

在 3 月 31 日前定购 2024 款 L 系列的用户，在原有的 5000 元选装基金的基础上，增加 5000 元定金抵扣 10000 元购车款的权益。对于已经付款并提车 2024 款 L 系列的用户，官方将提供 8 万积分的权益，补偿本次首销权益的调整。

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