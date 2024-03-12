TCL 超级筒洗衣机 T7H 发布：洗净比突破 1.2，售价 1999 元起

IT之家 3 月 12 日消息，3 月 12 日，在主题为“万物至净”的 2024 年 TCL 洗衣机超级筒新品发布会上，超级筒洗衣机 T7H 正式发布。据官方介绍，其行业首创超级筒科技，实现了行业最高 1.2 洗净比。

所谓洗净比，是由国际标准规定，通过专用仪器测定污染布的反射率，与参照布进行比较所得到的数据。数值越高代表着衣服被洗得越干净。一般而言，波轮洗衣机洗净比为 0.7-0.8，滚筒洗衣机为 1.0-1.05，行业此前从未出现洗净比达到 1.2 的洗衣机产品。

官方表示，TCL 超级筒洗衣机的行业第一的洗净比来自行业首创的超级筒科技：540mm 行业最大筒径、6D 提升筋和海波纹内筒。

具体来看，滚筒洗衣机的洗涤原理，是通过对衣服的摔打，从衣物纤维上分离污渍。TCL 超级筒洗衣机筒径达行业最大的 540mm，摔打路径增加 40mm，摔打更加充分。同时更大的筒径带来更大的容积，一次性洗涤的衣服更多，床单、窗帘等大件也能应对。

TCL 超级筒洗衣机采用了 6D 提升筋设计。提升筋位于内筒壁，带动衣物翻转，在滚动的过程增加摩擦，产生摔打效果。超级筒洗衣机将提升筋的数量从传统的 3 根增加至 6 根，一长一短的鱼鳍状提升筋交错排布，迎水面与背水面两两对应，配合棱状条纹，不仅能摔打清洗，还能揉搓清洗。

官方表示，数据显示，6D 提升筋使衣物的翻转次数增加 1 倍，运动轨迹延长 80%，洗衣效率和清洁效果双双提升。

细节上，TCL 超级筒洗衣机内筒采用海波形纹路，引导水流在衣物和内筒之间形成水膜层，在增加摩擦力、使污渍更容易脱落的同时，减少对衣物的机械损伤。

TCL 超级筒洗衣机搭载顽渍净 pro 和精华洗两大技术。前者采用 48 组磁极的 DD 直驱电机，通过浸泡、轻揉、细搓、摔打、冲洗、抖散六种不同的洗涤模块，实现顽渍清除；

后者可根据衣量，自动计算并预混适量的洗衣液和柔顺剂，将速溶预混液花洒式高压直喷在衣服上，更快更全浸润纤维，实现深层清洁，并避免因洗涤剂过量导致的残留问题。

其他方面，还支持活水漂洗、巴氏除菌洗、加速洗模式、智能柔烘、TCL+APP 智能互联等。

内部设计上，TCL 超级筒洗衣机搭载昆仑减振结构：外部配置高强度四方结构钢骨和吸音侧板，内部配置 4 套高阻尼减振器、2 组吸能避震吊簧和减震海绵块；滚筒与侧板的间隙达到极限的 1.32cm；洗涤噪音 52dB，大小相当于室内正常说话。

TCL 超级筒洗衣机采用全新的外部机身和内部结构优化设计，实现 12kg 大容量版本机身厚度 570mm，10kg 版本机身厚度 530mm，可适配 600mm 深度主流标准阳台柜。

价格方面，TCL 超级筒洗衣机 T7H 系列，10KG 版本 1999 元起，12KG 版本 2499 元起。

TCL 超级筒洗衣机 T7H 新品具体配置差异（红色）

IT之家了解到，TCL 在冰洗领域相关专利已达到上千项，其中包括 15 项国际专利申请、336 项国家发明专利、821 项实用新型专利、341 项外观设计专利和 9 项 PCT 国际专利发明等。

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