TCL 超级筒洗衣机 T7H 发布：洗净比突破 1.2，售价 1999 元起

IT之家 3 月 12 日消息，3 月 12 日，在主题为“万物至净”的 2024 年 TCL 洗衣机超级筒新品发布会上，超级筒洗衣机 T7H 正式发布。据官方介绍，其行业首创超级筒科技，实现了行业最高 1.2 洗净比。
所谓洗净比，是由国际标准规定，通过专用仪器测定污染布的反射率，与参照布进行比较所得到的数据。数值越高代表着衣服被洗得越干净。一般而言，波轮洗衣机洗净比为 0.7-0.8，滚筒洗衣机为 1.0-1.05，行业此前从未出现洗净比达到 1.2 的洗衣机产品。
官方表示，TCL 超级筒洗衣机的行业第一的洗净比来自行业首创的超级筒科技：540mm 行业最大筒径、6D 提升筋和海波纹内筒。
具体来看，滚筒洗衣机的洗涤原理，是通过对衣服的摔打，从衣物纤维上分离污渍。TCL 超级筒洗衣机筒径达行业最大的 540mm，摔打路径增加 40mm，摔打更加充分。同时更大的筒径带来更大的容积，一次性洗涤的衣服更多，床单、窗帘等大件也能应对。
TCL 超级筒洗衣机采用了 6D 提升筋设计。提升筋位于内筒壁，带动衣物翻转，在滚动的过程增加摩擦，产生摔打效果。超级筒洗衣机将提升筋的数量从传统的 3 根增加至 6 根，一长一短的鱼鳍状提升筋交错排布，迎水面与背水面两两对应，配合棱状条纹，不仅能摔打清洗，还能揉搓清洗。
官方表示，数据显示，6D 提升筋使衣物的翻转次数增加 1 倍，运动轨迹延长 80%，洗衣效率和清洁效果双双提升。
细节上，TCL 超级筒洗衣机内筒采用海波形纹路，引导水流在衣物和内筒之间形成水膜层，在增加摩擦力、使污渍更容易脱落的同时，减少对衣物的机械损伤。
TCL 超级筒洗衣机搭载顽渍净 pro 和精华洗两大技术。前者采用 48 组磁极的 DD 直驱电机，通过浸泡、轻揉、细搓、摔打、冲洗、抖散六种不同的洗涤模块，实现顽渍清除；
后者可根据衣量，自动计算并预混适量的洗衣液和柔顺剂，将速溶预混液花洒式高压直喷在衣服上，更快更全浸润纤维，实现深层清洁，并避免因洗涤剂过量导致的残留问题。
其他方面，还支持活水漂洗、巴氏除菌洗、加速洗模式、智能柔烘、TCL+APP 智能互联等。
内部设计上，TCL 超级筒洗衣机搭载昆仑减振结构：外部配置高强度四方结构钢骨和吸音侧板，内部配置 4 套高阻尼减振器、2 组吸能避震吊簧和减震海绵块；滚筒与侧板的间隙达到极限的 1.32cm；洗涤噪音 52dB，大小相当于室内正常说话。
TCL 超级筒洗衣机采用全新的外部机身和内部结构优化设计，实现 12kg 大容量版本机身厚度 570mm，10kg 版本机身厚度 530mm，可适配 600mm 深度主流标准阳台柜。
价格方面，TCL 超级筒洗衣机 T7H 系列，10KG 版本 1999 元起，12KG 版本 2499 元起。
IT之家了解到，TCL 在冰洗领域相关专利已达到上千项，其中包括 15 项国际专利申请、336 项国家发明专利、821 项实用新型专利、341 项外观设计专利和 9 项 PCT 国际专利发明等。
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