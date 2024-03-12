DSCC 预估 2024Q1 全球折叠屏手机战况：华为有望首次超越三星

IT之家 3 月 12 日消息，屏幕供应链咨询公司 DSCC 近日发布博文，2023 年第 4 季度全球折叠屏手机面板出货量为 420 万块，同比增长 33%，刷新历年第 4 季度出货量纪录。

细分到品牌方面，三星 Galaxy Z Fold5 和 Galaxy Z Flip5 两款手机的销量低于预期，不过在 2023 年第 4 季度依然领跑全球；华为和荣耀品牌份额均有增长。

细分到机型方面，2023 年第 4 季度共有 23 款折叠屏手机出货，在全球最畅销的 10 款折叠屏手机中，三星占据 4 款、荣耀和 OPPO 各两款，华为和小米各一款。

三星 Galaxy Z Flip5 仍是最畅销机型，其次是华为 Mate X5、荣耀 Magic Vs2、三星 Galaxy Z Fold 5 和 OPPO Find N3 Flip。

2024 展望

三星依然是折叠屏行业的龙头老大，但这种优势不再明显。由于三星的空档期，华为有望凭借着 Mate X5 和 Pocket2 两款折叠屏手机，在 2024 年第 1 季度或者第 2 季度超过三星，这也是三星在折叠屏市场首次被超越。

DSCC 数据显示，华为 2023 年第 4 季度向京东方采购了更多屏幕面板，因此京东方在该季度的折叠面板采购量已经超出了三星显示（SDC）。

在华为的强劲表现下，2024 年第 1 季度可折叠手机市场同比增长 105%。不过，DSCC 预计三星将在 2024 年下半年重新夺回领导地位，并在 2024 年全年以较大优势领先于华为。

DSCC 预计 2024 年第 1 季度将有 25 款不同的可折叠机型出货，2024 年全年将有 27 款不同的可折叠机型出货。

DSCC 预估 2024 年全年华为和荣耀会有更高的份额，而 OPPO 和 vivo 由于搁置上下折叠屏幕项目，导致市场份额有所下跌。

DSCC 预估华为将在 2024 年推出至少两款新的上下折叠式手机，荣耀、摩托罗拉、三星和其他公司也将更新其上下折叠手机。总体而言，预计 2024 年上下折叠式手机在可折叠手机市场的份额将有所增长。

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