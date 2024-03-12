Yuzu 之后，安卓平台多个模拟器接连倒下

IT之家 3 月 12 日消息，继本月早些时候热门的 Switch 模拟器 Yuzu 被叫停并赔偿任天堂超过 200 万美元后，安卓平台上的其他模拟器也正面临着关停或下架的厄运。

IT之家注意到，首先是知名 GameBoy、GameBoy Color 和 GameBoy Advance 模拟器 Pizza Boy 的开发者宣布将其应用从 Google Play 商店下架。开发者 Davide Berra 没有直接将此决定归咎于任天堂的打压行动，而是通过 Pizza Boy 的 Discord 频道宣布了这一消息：“经过七年精彩的开发历程，我做出了一个艰难的决定，将永久地移除我的应用。我的家人永远是第一位的，因此我选择优先考虑我的家庭而不是我的应用的开发。”Berra 还确认，正在开发的用于模拟 NDS 游戏的 Pizza Boy DS 模拟器项目也将因此搁浅。

安卓上的其他 Switch 模拟器也面临着类似的困境。即将推出的 Strato Switch 模拟器项目的主要开发者之一 Lynx 决定退出该项目以及主机模拟器开发，Lynx 并没有明确表示是由于任天堂的法律威胁而离开，但暗示了综合因素导致了他的决定。Strato 模拟器最初被设想为 Skyline 模拟器的后续项目，但后者因收到来自任天堂的法律威胁而停止开发。不过 Lynx 指出 Strato 项目本身并未死亡。

同样受到影响的还有运营时间较长的 Drastic 模拟器 (用于模拟 NDS 游戏)，开发者确认将从 Play 商店下架该应用并开源源代码。开发者表示这本来就在计划之中，但任天堂的打压行动“使整个过程更加紧迫”。

最近的安卓模拟器生态圈动荡不安，除了任天堂的因素之外，谷歌要求开发人员公布真实姓名这一政策也让开发者们感到不满。DuckStation 模拟器 (用于模拟 PS1 游戏) 的开发人员据称已经对安卓平台“感到厌倦”，并将责任归咎于谷歌的这一政策。

与此同时，用于模拟 PS2 游戏的 AetherSX2 模拟器也从 Play 商店下架，不过团队鼓励用户下载 NetherSX2，这实际上是 AetherSX2 的一个分支版本。实际上 AetherSX2 开发者在一年多前就因收到死亡威胁而停止了该模拟器的开发，此后，该模拟器带着广告重新出现在 Play 商店上。因此，这一新进展似乎也与任天堂的行动无关。

总之，在任天堂的维权行动和谷歌的开发者实名制政策双重压力之下，安卓模拟器生态圈目前正处于动荡之中。不过，也有积极的消息传来，用于在安卓设备上运行 PC 游戏的 Cassia 模拟器预计将在 2024 年下半年推出。

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