苹果挖角广告人才，或将推出带广告的 Apple TV+ 订阅方案

IT之家 3 月 12 日消息，据 Business Insider 报道，苹果公司近期频繁招募广告人才，可能正在加速推出带有广告的 Apple TV+ 订阅方案的计划。

报道称，苹果公司新聘请了约瑟夫・凯迪（Joseph Cady），他曾在 NBC 环球公司担任广告高管超过 14 年。凯迪擅长数据驱动和精准投放广告，此前还负责了康卡斯特旗下子公司与亚马逊、谷歌、TikTok 等公司的广告合作。

据悉，凯迪预计将与苹果全球广告销售主管温斯顿・克劳福德 (Winston Crawford) 合作。Apple TV+ 团队归克劳福德领导，他此前还曾与苹果广告部门负责人托德・特雷西 (Todd Teresi) 合作，主导了苹果拿下美国职业足球大联盟 (MLS) 广告销售权的项目。

报道还提到了苹果广告团队最近招募的其他几位成员，包括来自 Peacock 的视频广告客户经理钱德勒・泰勒 (Chandler Taylor)、来自 FanDuel 广告销售团队的贾奎琳・布莱齐 (Jacqueline Bleazey)，以及曾在 DirecTV、NBC 环球等公司任职的杰森・布鲁姆 (Jason Brum)。

尽管苹果并未明确表态是否计划推出带有广告的 Apple TV+ 订阅方案，但鉴于 Netflix、Disney+ 和 HBO Max 都已提供价格更低的广告订阅方案，此举并不让人意外。

值得一提的是，苹果在去年 10 月将 Apple TV+ 的订阅价格从每月 6.99 美元提高到 9.99 美元（IT之家备注：当前约 72 元人民币），年费也从 69 美元涨至 99 美元。因此，从竞争的角度来看，提供更实惠的套餐将是一个合乎情理的举措。

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