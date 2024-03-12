消息称马斯克将参观特斯拉德国超级工厂：该厂电力已恢复，停产已达一周

IT之家 3 月 12 日消息，据德国网络媒体 Table Media 北京时间今晚报道，特斯拉创始人埃隆・马斯克将于当地时间周三（明日）上午来到勃兰登堡，参观特斯拉德国超级工厂，届时将会见德国勃兰登堡州州长沃伊德克和该州经济部长施泰因巴赫。

因电力中断，特斯拉德国柏林超级工厂自 3 月 5 日起已连续停产一周。负责解决始停电问题的电力公司周一晚些时候表示，该工厂已重新接入电网。

特斯拉早些时候表示，在恢复供电后，将逐步启动工厂内的系统。据悉，该工厂目前拥有大约 1.25 万名员工。

据悉，此次断电导致特斯拉每天约 1000 辆汽车无法生产，工厂负责人上周表示，供电中断造成的损失将达到数亿欧元。

据IT之家此前报道，当地时间 3 月 5 日，该工厂发生火灾导致电力设施受损，工厂停产，柏林部分地区也陷入停电。

自称为“火山小组（Volcano Group）”的极端环保组织在事后声明中承认了本次袭击，并大骂特斯拉 CEO 埃隆・马斯克。而马斯克将“火山小组”称为“地球上最愚蠢的生态恐怖分子，要么就是傀儡”。他表示，停止生产电动汽车而非化石燃料汽车，是极端愚蠢的。

这并非“火山小组”第一次针对特斯拉工厂。2021 年 5 月，在工厂建设阶段，他们就曾扰乱过该地的电力供应。勃兰登堡州工业部长约尔格・施坦巴赫 (Jörg Steinbach) 当时对特斯拉表示声援，并承诺防止进一步的袭击。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。