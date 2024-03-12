保时捷公布 2023 年财报：全球销量同比增 3.3%，中国区下降 15%

IT之家 3 月 12 日消息，保时捷当地时间 12（今）日公布了 2023 年全年财报。数据显示，保时捷在 2023 财年实现 405 亿欧元营收，同比增长 7.7%，上年为 376 亿欧元；销售利润同比增长 7.6% 至 73 亿欧元，汽车业务净现金流为 39.73 亿欧元。

至于不少IT之家小伙伴们喜闻乐见的销量表现方面，财报显示保时捷 2023 年全球范围内交付了 320221 辆新车，同比增长 3.3%。保时捷执行董事会主席奥博穆表示，与上一年相比，各销售地区的业绩更加均衡。“2024 年将是保时捷的产品大年，新车比我们历史上任何一年都要多。我们将推出各种令人兴奋的跑车，它们将让世界各地的客户欣喜若狂，也使我们在未来的岁月里如虎添翼。”

与此同时，中国成为了保时捷 2023 年全球范围内唯一下滑的单一市场，交付量为 7.93 万辆，同比下降 15%。此前由中国连续蝉联 8 年的保时捷最大单一市场现由北美地区接棒，该区域全年交付新车 8.61 万辆，同比增长 9%。

保时捷方面表示，计划在本年代（2020-2030）中期推出纯电动 718 跑车，随后推出纯电动卡宴。不仅如此，保时捷还计划推出一款纯电动 SUV，其“运动型”的定位将高于卡宴车型。这款全新的概念车基于保时捷开发的 SSP 运动平台，将在莱比锡制造。

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