多家日本车企陆续使用生成式 AI 开发新车，有望使策划、设计所需时间减半

IT之家 3 月 12 日消息，据日经新闻今日报道，日本各大汽车企业已陆续在开发新款车型时使用生成式 AI，包括丰田、马自达、斯巴鲁、本田等车企。据悉，AI 可通过导出零部件的组合等来提高工作效率，有望使策划和设计所需时间减半。

具体来看，各车企的行动如下：

丰田：已开始在美国的研发子公司 Toyota Research Institute（丰田研究院，TRI）使用图像生成式 AI， 由 AI 根据汽车的外形设计图计算出空气阻力，并对设计进行调整。其目标是在兼顾设计性、功能性的同时，提高开发效率。

本田：本田、索尼对半出资的 Sony Honda Mobility 将使用生成式 AI 开发 2025 年上市的新车 AFEELA，AI 将会被用于开发负责安全驾驶的高级驾驶辅助系统（ADAS）等。

斯巴鲁：正面向 4000 多名工程师实施不同级别培训，包含使用生成式 AI 等内容。该公司 2022 年 10 月启动了“软件人才培养项目”，使员工可以从软件基础和 AI 的原理开始学起。

马自达：将在 2025 年之前要求包括设计和实验部门在内的所有间接员工接受 AI 培训。其目标是通过缩短时间、降低工序成本等手段，到 2030 年使整个公司的生产效率提高到两倍。

▲ 图为索尼、本田合资的 AFEELA 电动汽车

▲ 图为马自达 Iconic SP 概念跑车，采用转子引擎增程技术

据IT之家此前报道，索尼、本田的 AFEELA 在今年的 CES 2024 展览会期间亮相，官方玩了一个“花活”，用索尼 PS5 手柄操控汽车前往展台。该车内部配备超长的一体式中控屏，还将集成索尼的影视、音乐、游戏等娱乐功能，并配备高通骁龙数字底盘等移动平台，以及 Epic 的虚幻引擎 5。

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