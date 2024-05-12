电机功率提升 20 千瓦，比亚迪海豚新车型现身

IT之家 5 月 12 日消息，比亚迪海豚新车型已现身工信部，该车采用双色车身涂装，搭载动力更强的电机。

海豚新车型外观保持不变，采用双色车身涂装。该车长宽高分别为 4150/1770/1570 毫米，轴距为 2700 毫米，尺寸与现款车型保持一致，定位于纯电小型车。

IT之家注意到，海豚新车型提供多种风格轮辋以及多种颜色的车身装饰条选择，标配全景天幕。该车搭载最大功率为 150 千瓦的电机，匹配磷酸铁锂电池。作为参考，目前在售的海豚可选最大功率 70 千瓦和 130 千瓦的电机，全系匹配磷酸铁锂电池，提供工信部纯电续航 302 公里、401 公里和 420 公里车型选择。

此外，新海豚支持选装前保雷达、不同样式 D 柱装饰板、D 柱饰板字标、前格栅、后扰流板、后排隐私玻璃、不同样式轮辋等配置。

作为参考，目前在售的海豚指导价格区间为 9.98 万-13.98 万元。数据显示，今年 3 月，海豚销量达到 27866 辆，在同级别车型中销量排名第一。

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