中汽协回应特斯拉通过数据安全测试：对国内外车企一视同仁

IT之家 5 月 13 日消息，4 月 28 日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理 4 项安全要求检测情况的通报（第一批）》，其中提到特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求，是唯一一家符合合规要求的外资企业。

针对此事，日前中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋在接受《中国日报》专访时回应称，落实汽车数据处理安全是智能汽车发展的一个新的起点，第一批次所有送检的 6 家中外车企均自主报名参与，包括参加此轮检测的唯一外资车企特斯拉。“协会秉持对所有送检车企车型一视同仁的原则。第一批检测特斯拉就参与进来了，也是抓到了一个机遇。特斯拉清楚地看到，未来自动驾驶的消费趋势会在中国大市场上率先兴起。”

据IT之家了解，此次《通报》中共有比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉、蔚来等 6 家企业的 76 款车型符合汽车数据安全 4 项合规要求。

4 项合规要求分别为：车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人信息显著告知。

完整名单：

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