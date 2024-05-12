美国多个特斯拉充电站遭窃：电缆被剪，动机成谜

IT之家 5 月 12 日消息，美国休斯敦地区近期发生了一系列特斯拉超级充电站电缆被盗事件，至少有 5 个充电站遭到了破坏。

图源 Pixabay

上周，蒙特罗斯区一个特斯拉充电站 18 根高压电缆被盗。此后，休斯敦更多地区的特斯拉充电站也陆续出现类似的盗窃案，导致电动车车主充电困难。

最新受害的耶鲁街市场超级充电站目前已经恢复运营，此前由于充电站的几十根电缆被剪断，特斯拉车主都收到了充电站关闭的通知。Israel Robles 是众多受影响的特斯拉车主之一。他表示：“这太让人不便了，因为出行计划都是根据沿途的充电站来安排的。”

超级充电站电缆被剪事件激增，犯罪者的动机和身份目前尚不清楚。有人猜测是为了盗取铜线卖钱，但一家废品回收站老板表示，这种想法并不靠谱。

休斯敦南部的一家金属回收站 South Post Oak Recycling Center 的老板 Brandi Harleaux 表示，一些人可能会以为特斯拉充电站电缆里裹着的铜线能卖个好价钱，于是将它们偷来变现。然而，在她家的回收站，这种绝缘铜线每磅只卖 70 美分。也就是说，即使偷了 50 磅的特斯拉充电站电缆，也只能卖到 30 美元左右。

变卖这些电缆不仅收益微薄，而且回收站对回收来源有着严格的审查程序，这使得处理赃物风险极高。

“在回收站办理手续比去银行还要麻烦，”Harleaux 说。卖方需要签署文件、拍照甚至留下指纹，这些信息随后会被上传到州和地方的数据库。Harleaux 认为，考虑到如此严格的监控，窃取充电站电缆的动机实在令人费解。“别再干这种蠢事了，”她说。

目前犯罪动机尚不清楚，不过本周早些时候，一家电动车维修公司的老板告诉 KPRC 2，他猜测窃贼可能是为了铜线，也可能是出于针对电动汽车的恶意行为。

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