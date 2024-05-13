青岛：到 2025 年力争全市新能源汽车整车产量达 40 万辆

IT之家 5 月 13 日消息，青岛市人民政府近日印发《青岛市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》提到，到 2025 年，青岛新能源汽车保有量达到 45 万辆左右，国三及以下非营运柴油货车基本淘汰；报废机动车规范回收拆解量达到 4.5 万辆，废旧家电回收量较 2023 年增长 15%。

IT之家汇总部分重点任务如下：

开展汽车以旧换新：支持老旧汽车更新消费，推动汽车以旧换新。严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。落实扩大新能源汽车消费系列举措，每年举办新能源汽车促销活动 10 场以上，研究出台激励区（市）开展促消费活动奖励措施，推动政府采购公务用车更新应用新能源汽车，加快新能源汽车充换电基础设施建设。

开展家电以旧换新：以提升便利性为核心，畅通家电消费链条，推动家电以旧换新。开展绿色智能家电产品展销活动，加强绿色节能理念宣传，引导消费者积极更换老旧家电、高耗能家电。实施家电售后服务提升行动，完善家电销售服务网络。

提升优质产品产量：发挥智能家电产业优势，推动智能家电产业链强链补链，提升家电产业生产能力，支持家电企业扩大整机产品生产规模，丰富家电产品品类。推动乘用车倍增发展，加大核心零部件企业招引培育，规划建设汽车电子产业专业园区，打造商用乘用车竞争新优势。到 2025 年，力争全市新能源汽车整车产量达到 40 万辆。

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