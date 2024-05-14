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比亚迪 e 平台 3.0 Evo 详解：23000rpm 转速电机、100% 兼容公共直流充电桩全电压平台

2024/5/14 12:00:45 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 14 日消息，比亚迪发布了 e 平台 3.0 Evo，其集成了比亚迪电动化核心技术，具备更安全、更高效、更智能的特性。

图源比亚迪官方公众号

官方今日放出了该平台技术集群情况详解，IT之家整理信息如下：

12 合 1 智能电驱技术集群

比亚迪 e 平台 3.0 Evo“全球首创”12 合 1 智能电驱技术集群，电控最高效率 99.86%，系统综合效率 92%，集成：

  • 高转速电机

  • 碳化硅电控

  • 高效减速器

  • 车载充电器（OBC）

  • 直流变换器（DC-DC）

  • 高压配电模块

  • 整车控制器（VCU）

  • 电池管理器（BMC）

  • 能量管理智控系统

  • 智能升压模块

  • 智能升流模块

  • 智能自加热模块

  • 23000rpm 电机（全球量产最高转速电机）

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全域智能快充技术集群

该平台“全球首创”全域智能快充技术集群，支持：

智能升流快充技术

  • 该技术支持 250A 公共充电桩车端充电电流可提升至 400A，10%-80% SOC 充电时间缩短至 25 分钟

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智能末端快充技术

  • 该技术可将 80%-100% SOC 充电时间缩短至 18 分钟。

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全场景智能脉冲自加热技术

  • 该技术将低温充电时间缩短 40%。

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智能升压快充技术

  • 该技术 100% 兼容公共直流充电桩全电压平台

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智能双枪快充技术

  • 该技术最大功率 500kW（仰望 U9 汽车搭载），10%-80% SOC 充电时间约 12 分钟。

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智能宽温域高效热泵技术集群

平台“全球首创”智能宽温域高效热泵技术集群，采用 16 合 1 高效热管理集成模块，热管理功耗降低 20%

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智能双环流电池直冷直热技术，支持全工况双环流智能调度、四区域精准控温、电池热管理能耗降低 25%。

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电驱高效复合温控系统，低温余热利用效率提高 30%，持续输出功率提升≥40kW。

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能量管理智控系统支持多源感知信息，AI 超前决策，高温续航提升 60km，低温续航提升 45km。

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CTB 整车安全架构技术集群

比亚迪 e 平台 3.0 Evo“全球首创”CTB 整车安全架构技术集群，前舱安全缓冲空间增加 100mm，实现正面碰撞安全性提升 60%，内骨骼式 CTB 安全架构将 1500Mpa 级超高强度闭口截面辊压横梁、刀片电池集成，单根梁号称能承受 8 头成年大象的重量。

  • 主后驱安全架构，正碰安全性能提升 60%。

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  • 转向前置安全传力架构，乘员舱抗变形能力提升 50%。

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内骨骼式 CTB 安全架构，区域车身强度提升 60%，内含 TRB 一体式潜艇级热成形前围集成、1500Mpa 级超高强钢闭口辊压横梁集成、抗 50 吨重卡碾压高安全 CTB 电池包。

官方称乘员舱侵入量＜5mm，碰撞加速度 25g。

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智能运动控制技术集群

此外，该平台“全球首创”智能运动控制技术集群，采用动力－底盘融合运动控制架构，支持动力学状态识别、电机自感识别、图像识别。

比亚迪 e 平台 3.0 Evo 拥有 iTAC 智能扭矩控制系统，支持打滑识别，时间提前约 50ms，起步打滑轮速降低约 40%，最大横摆角降低约 11.7%。

iTAC 还适配个性化场景模式，支持地形辅助、陷车助手、比赛模式和漂移模式。

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关键词：比亚迪e平台

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