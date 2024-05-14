比亚迪 e 平台 3.0 Evo 详解：23000rpm 转速电机、100% 兼容公共直流充电桩全电压平台

IT之家 5 月 14 日消息，比亚迪发布了 e 平台 3.0 Evo，其集成了比亚迪电动化核心技术，具备更安全、更高效、更智能的特性。
官方今日放出了该平台技术集群情况详解，IT之家整理信息如下：
12 合 1 智能电驱技术集群
比亚迪 e 平台 3.0 Evo“全球首创”12 合 1 智能电驱技术集群，电控最高效率 99.86%，系统综合效率 92%，集成：
高转速电机
碳化硅电控
高效减速器
车载充电器（OBC）
直流变换器（DC-DC）
高压配电模块
整车控制器（VCU）
电池管理器（BMC）
能量管理智控系统
智能升压模块
智能升流模块
智能自加热模块
23000rpm 电机（全球量产最高转速电机）
全域智能快充技术集群
该平台“全球首创”全域智能快充技术集群，支持：
智能升流快充技术
该技术支持 250A 公共充电桩车端充电电流可提升至 400A，10%-80% SOC 充电时间缩短至 25 分钟。
智能末端快充技术
该技术可将 80%-100% SOC 充电时间缩短至 18 分钟。
全场景智能脉冲自加热技术
该技术将低温充电时间缩短 40%。
智能升压快充技术
该技术 100% 兼容公共直流充电桩全电压平台。
智能双枪快充技术
该技术最大功率 500kW（仰望 U9 汽车搭载），10%-80% SOC 充电时间约 12 分钟。
智能宽温域高效热泵技术集群
平台“全球首创”智能宽温域高效热泵技术集群，采用 16 合 1 高效热管理集成模块，热管理功耗降低 20%。
智能双环流电池直冷直热技术，支持全工况双环流智能调度、四区域精准控温、电池热管理能耗降低 25%。
电驱高效复合温控系统，低温余热利用效率提高 30%，持续输出功率提升≥40kW。
能量管理智控系统支持多源感知信息，AI 超前决策，高温续航提升 60km，低温续航提升 45km。
CTB 整车安全架构技术集群
比亚迪 e 平台 3.0 Evo“全球首创”CTB 整车安全架构技术集群，前舱安全缓冲空间增加 100mm，实现正面碰撞安全性提升 60%，内骨骼式 CTB 安全架构将 1500Mpa 级超高强度闭口截面辊压横梁、刀片电池集成，单根梁号称能承受 8 头成年大象的重量。
主后驱安全架构，正碰安全性能提升 60%。
转向前置安全传力架构，乘员舱抗变形能力提升 50%。
内骨骼式 CTB 安全架构，区域车身强度提升 60%，内含 TRB 一体式潜艇级热成形前围集成、1500Mpa 级超高强钢闭口辊压横梁集成、抗 50 吨重卡碾压高安全 CTB 电池包。
官方称乘员舱侵入量＜5mm，碰撞加速度 25g。
智能运动控制技术集群
此外，该平台“全球首创”智能运动控制技术集群，采用动力－底盘融合运动控制架构，支持动力学状态识别、电机自感识别、图像识别。
比亚迪 e 平台 3.0 Evo 拥有 iTAC 智能扭矩控制系统，支持打滑识别，时间提前约 50ms，起步打滑轮速降低约 40%，最大横摆角降低约 11.7%。
iTAC 还适配个性化场景模式，支持地形辅助、陷车助手、比赛模式和漂移模式。
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