新款比亚迪宋 PLUS DM-i 车型完成申报：尾标调整，换装新发动机

IT之家 5 月 13 日消息，日前，在工信部发布的第 383 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》目录中，IT之家发现了新款比亚迪宋 PLUS DM-i 车型的身影。

从申报图来看，新车基本延续了现款车型的整体设计，但是对尾部细节进行调整，用“BYD”标识取代“BUILD YOUR DREAMS”标识。申报信息显示，新车的长宽高分别为 4775/1890/1670 毫米，轴距为 2765 毫米，尺寸保持不变。

▲ 新款

▲ 现款

另一个变化在动力系统，新款比亚迪宋 PLUS DM-i 车型搭载了型号为“BYD472QC”发动机，依旧为 1.5 升插混动力系统，不过发动机最大功率由现款的 81 千瓦降到了 74 千瓦。此外，新款宋 PLUS DM-i 电机最大功率为 160 千瓦，现款车型电机最大功率为 145 千瓦。

作为参考，目前在售的宋 PLUS DM-i 荣耀版售价 12.98 万元起，IT之家汇总如下：

71km 豪华型：12.98 万元

110km 旗舰型：13.98 万元

110km 旗舰 PLUS：14.98 万元

150km 旗舰 PLUS：15.98 万元

150km 旗舰 PLUS 5G：16.98 万元

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