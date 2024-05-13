特斯拉上海储能超级工厂获施工许可，明年一季度实现量产

IT之家 5 月 13 日消息，IT之家从“上海临港”微信公众号获悉，特斯拉上海储能超级工厂建设项目已完成施工许可证核发。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目，工厂计划于今年 5 月开工，明年一季度实现量产。

据介绍，该项目总占地面积约 20 万平方米，总投资约 14.5 亿元，从去年 12 月确定投资意向起就开始运用临港新片区在工程建设领域新推出的项目服务包。

该项目初期规划年产商用储能电池 Megapack 1 万台，储能规模近 40GWh。据高工产业研究院（GGII）数据，2022 年中国储能锂电池出货量为 130 GWh，意味着特斯拉这一超级储能工厂的产能，相当于中国 2022 年储能锂电池出货量的三分之一。

据悉，200 多台 Megapack 可以组成一个储能电厂，储存 100 万度电。据IT之家了解，Megapack 作为特斯拉的明星储能产品，基于一体化系统集成和模块化设计，具有卓越的能源存储和分配能力。它能够帮助电网运营商、公用事业公司等更高效地利用可再生能源，对推动绿色能源的发展具有重要意义。

国家能源局数据显示，截至 2023 年底，全国已经建成投运新型储能项目累计装机规模为 3139 万千瓦 / 6687 万千瓦时，平均储能时长为 2.1 小时。2023 年新增装机规模约为 2260 万千瓦 / 4870 万千瓦时，较 2022 年底增长近三倍。

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