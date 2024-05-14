特斯拉再迎人事震荡：Cybertruck 生产负责人朱人杰离职

IT之家 5 月 14 日消息，特斯拉近期人事变动不断，又一位关键员工宣布离职。据领英消息，特斯拉得州超级工厂制造工程总监朱人杰（Renjie Zhu）已于本周一宣布离职，结束了其在特斯拉得州和中国五年的工作生涯。

朱人杰自 2023 年 1 月起担任现职，负责 Cybertruck 的上市和产能爬坡。他在领英帖文中写道：“在过去 16 个月中，我见证了 Cybertruck 的上市，并将得州超级工厂的产能稳定提升至每周 1000 辆。如今，正值我加入特斯拉五周年七周后，我与这家伟大公司的旅程也将画上句号。”

“与才华横溢且勤奋的同事们以及所有优秀的供应商伙伴合作，无论是在上海还是得州奥斯汀，都让我感到无比荣幸，” 他补充道。

据IT之家了解，加入得州超级工厂之前，朱人杰曾于 2021 年 2 月至 2022 年 12 月担任特斯拉中国超级工厂制造总监，负责 Model 3 和 Model Y 的生产运营。他于 2019 年 3 月加入特斯拉上海超级工厂，负责组建车身制造团队。

朱人杰在帖子中暗示将开始一段“新旅程”，但他并未透露具体计划。

朱人杰的离职正值特斯拉进行多轮裁员之际，其中甚至涉及整个广告和超级充电桩团队。有趣的是，特斯拉在周一重新聘请了一名前超级充电部门高管，即其北美充电总监 Max de Zegher。

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