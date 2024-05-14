特斯拉 FSD 付费转化率偏低，仅 2% 车主在免费试用后选择订阅

IT之家 5 月 14 日消息，知名特斯拉投资者、未来基金管理合伙人加里・布莱克称，信用卡数据提供商 YipitDate 的数据显示 —— 在获得 FSD 一个月免费试用的特斯拉美国车主中，只有 2% 的人在试用期结束后选择订阅了该服务，而他的预期是 6%。

不过他也指出，Yipit 调查样本量相对较小，“在 180 万例试用中，样本量仅为 3500 名用户，因此可能无法代表特斯拉车主群体。不过，特斯拉需要弄清楚，低接受率究竟是因为低附加值，还是由于 99 美元 / 月的高价导致的。”

4 月 28 日，特斯拉 CEO 马斯克来到中国，路透社报道称，这是马斯克对中国“一次令人意外的访问”。一名知情人士称，马斯克寻求与中国高级官员会面，讨论在中国推出 FSD 软件。对于这一猜测，特斯拉方面回应称：目前 FSD 入华还没有时间表。

此外，《中国日报》称中国政府暂未完全批准其 FSD 在华全面落地，不过马斯克在近日访华期间还提议在中国测试无人驾驶出租车（Robotaxi）。

特斯拉 FSD 全称为 Full Self-Drive，即“完全自动驾驶能力”，目前累计行驶里程已达 10 亿英里。马斯克称 FSD Beta 的发展非常迅速，未来其安全性将远远超过人类驾驶员，达到 10 倍的安全性水平。

目前，特斯拉自动驾驶产品可分为 3 个类别，包括 AP、EAP 和 FSD。其中，AP 为最基础版本，EAP 为增强辅助驾驶，增加了智能机召唤、自动泊车、NOA 等功能，目前这两大类别产品可以在中国地区使用，前者免费，后者售价为 3.2 万元。最高级别的 FSD 主要包括导航辅助驾驶（NOA）、自动变道、自动泊车、智能召唤、交通信号识别、（基于导航路线的）城市道路自动转向等功能，目前仅在北美地区提供，美国定价为 1.5 万美元（IT之家备注：当前约 10.9 万元人民币），或者每月 199 美元（当前约 1441 元人民币）。

特斯拉自 FSD v12 起就引入了马斯克一直吹捧的“端到端神经网络”，这意味着汽车操控逻辑现在已经交由神经网络处理，而不是由程序员编写的代码，这被吹捧为“改变游戏规则的技术”。

马斯克还表示，未来大约每两周就会向用户推送包含三个重要改进的 FSD 更新。如此一来，到四月底或五月初，FSD 将取得显著飞跃。

按照马斯克的预计，每两周一次的更新意味着特斯拉每年将发布 26 个 FSD 版本，这甚至可能超过过去四年的总次数，如此频繁的更新将为 FSD 每年带来 78 项重大改进。

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