特斯拉自动驾驶团队再遭重创，顶尖 AI 工程师离职另起炉灶

IT之家 5 月 15 日消息，特斯拉近日又损失了一位自动驾驶领域的顶尖 AI 工程师 ——Paril Jain，Jain 此前担任特斯拉人工智能团队的“规划、模仿学习和强化学习”部门的技术负责人。他的离职正值特斯拉大规模裁员以及员工士气低迷之际，引发了外界对特斯拉自动驾驶项目前景的担忧。

IT之家注意到，过去几周，特斯拉公司在各个部门进行了数轮裁员。除了裁员之外，还有报道指出部分员工因士气低落而选择离开公司。种种迹象表明，特斯拉正处于人才流失潮之中。

Paril Jain 在特斯拉工作了九年，是公司自动驾驶项目的重要成员，他最近领导的团队负责“构建可扩展至汽车和人形机器人平台的自动驾驶基础模型”、“利用数百万英里的驾驶数据和干预信息构建鲁棒可扩展的端到端学习自动驾驶系统”等等关键工作。

Jain 今日宣布离开特斯拉，与 Twitch 和 Cruise 的联合创始人 Kyle Vogt 共同创立了一家名为“The Bot Company” 的机器人创业公司。Jain 表示，他和 Vogt 将致力于让人们的生活变得更加轻松便捷。

尽管 Jain 对特斯拉团队表达了赞赏，称其打造了“市场上最好的自动驾驶产品”，并对即将发布的 V12 版本和“真正智能召唤”功能充满期待，但其离职仍然显示出特斯拉自动驾驶团队的领导层正在出现人才流失的迹象。这对于特斯拉自动驾驶技术能否取得突破性进展，以及其此前作出的诸多承诺能否兑现，都蒙上了一层阴影。

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