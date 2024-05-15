特斯拉宣布加州工厂裁员 601 人，今年累计裁员近 6000 人

IT之家 5 月 15 日消息，尽管遭到强烈反对，但特斯拉仍在坚持其裁员计划。当地时间周一，该公司向加州政府提交了文件，通知其将在帕洛阿尔托工厂裁员 223 人，弗里蒙特工厂裁员 378 人。本轮裁员将于 6 月 20 日正式生效，但目前尚不清楚受影响的员工是否已得知这一消息。

帕洛阿尔托工厂是特斯拉的最主要研发和制造中心之一，也是整个品牌工程部门的总部；弗里蒙特工厂则是一个大型生产基地，拥有五条流水线。除了 Cybertruck 之外，特斯拉目前所有车型都在那里进行生产。

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除了这 601 名工人之外，特斯拉今年早些时候还宣布在湾区裁员 2700 多人，并在得州裁员 2688 人，目前特斯拉已经裁掉了至少 5989 个工作岗位。

特斯拉上个月也表示，作为马斯克宣布的全球裁员计划的一部分，该公司准备在加利福尼亚州和得克萨斯州裁员 6020 人。

不过IT之家注意到，也有消息称特斯拉正重新召回之前从超充团队裁掉的员工，因此最终的裁员人数可能只有特斯拉自己真正清楚。

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