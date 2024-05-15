首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

特斯拉宣布加州工厂裁员 601 人，今年累计裁员近 6000 人

2024/5/15 8:06:24 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 5 月 15 日消息，尽管遭到强烈反对，但特斯拉仍在坚持其裁员计划。当地时间周一，该公司向加州政府提交了文件，通知其将在帕洛阿尔托工厂裁员 223 人，弗里蒙特工厂裁员 378 人。本轮裁员将于 6 月 20 日正式生效，但目前尚不清楚受影响的员工是否已得知这一消息。

帕洛阿尔托工厂是特斯拉的最主要研发和制造中心之一，也是整个品牌工程部门的总部；弗里蒙特工厂则是一个大型生产基地，拥有五条流水线。除了 Cybertruck 之外，特斯拉目前所有车型都在那里进行生产。

图源 Pexels

除了这 601 名工人之外，特斯拉今年早些时候还宣布在湾区裁员 2700 多人，并在得州裁员 2688 人，目前特斯拉已经裁掉了至少 5989 个工作岗位。

特斯拉上个月也表示，作为马斯克宣布的全球裁员计划的一部分，该公司准备在加利福尼亚州和得克萨斯州裁员 6020 人。

不过IT之家注意到，也有消息称特斯拉正重新召回之前从超充团队裁掉的员工，因此最终的裁员人数可能只有特斯拉自己真正清楚。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：特斯拉

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用