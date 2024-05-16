比亚迪海豹 06 DM-i 车型配置曝光：CLTC 纯电续航 80/120 公里，有望本月底上市

IT之家 5 月 16 日消息，据“懂车帝视线”消息，此前在 2024 北京车展亮相的海豹 06 DM-i 部分配置曝光，新车或 5 月底上市。

IT之家整理如下：

80km

前麦弗逊 / 后 E 型四连杆悬挂

17 寸轮毂

全景影像

12.8 英寸自适应悬浮 Pad+DiLink 智能网联系统 8.8 英寸仪表

6 气囊 + 定速巡航后排出风口 + 空调双温区

VTOL 移动电站

四门车窗一键升降

胎压监测

3.3kW 交流充电

6 扬声器

主动进气格栅

遥控驾驶

主驾 6 向电动调节

120km

EHS160 电机

22KW 直流快充

6.6 交流充电口

全景天窗

智能辅助系统（ACC+AEB+LKS+BSD）

主驾记忆座椅 8 向调节 + 副驾 4 向电动调节座椅

行车记录仪

7KWV 充电桩 + 免费安装权益

外后视镜电动折叠

后排中央扶手 + 杯架

远端安全气囊

18 寸轮胎前排座椅通风加热

15.6 英寸自适应悬浮 Pad+DiLink 智能网联系统

多色氛围灯 15W 手机无线充电

PM2.5 绿净

感应雨刷

内后视镜自动防眩目

根据此前公布的官图，这款新车采用海洋网家族式前脸设计，两侧配备犀利大灯，侧面曲线为溜背式并配有半隐藏式门把手，尾部则采用了当下流行的贯穿式尾灯。

座舱方面，该车配备悬浮式中控屏，并提供中文按钮等，其座椅上方印有独特的波浪形纹理，与“海洋”风格相符合，使用大量曲线和拼色设计。

关于比亚迪海豹 06 DM-i 的具体上市时间，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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