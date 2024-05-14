比亚迪首款新能源皮卡 SHARK 配置公布：百公里加速 5.7s，NEDC 续航 840KM

IT之家 5 月 14 日消息，比亚迪 SHARK 新能源皮卡将于北京时间 5 月 15 日 0:30 在墨西哥发布，目前比亚迪墨西哥官网已经公布了这款皮卡的详细配置。

比亚迪 SHARK 有三种颜色可选，分别为白色（Pallas White）、黑色（Marmara Black）和灰蓝色（Atlantis Gray）。

这款皮卡长宽高分别为 5457mm、1971mm、1925mm，轴距为 3260mm，前电机最大功率 170kW，最大扭矩 310N・m；后电机最大功率 150kW，最大扭矩 340N・m。

比亚迪 SHARK 百公里加速 5.7s，最快速度 160KM / h，电池容量 29.58kWh，纯电 NEDC 续航 100KM，油电综合 NEDC 续航 840KM，油耗 7.5L / 100KM。

比亚迪 SHARK 配备 10.25 英寸 LCD 屏仪表盘、12.8 英寸中控屏和 12 英寸 HUD 抬头显示，兼容苹果 CarPlay 和 Android Auto，配备 360° 全景视角摄像头和 180° 底盘摄像头，提供 540° 超宽透明全景图像。

BYD SHARK 搭载 DMO（IT之家备注：Dual Mode Off-Road，超级混动越野平台），前后都采用独立悬挂系统，最大牵引 2500kg，货物容积 1450L，可在沙地、泥地和雪地行驶。

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