小米 SU7 Pro 本周六将首次公开亮相，届时雷军将直播

IT之家 5 月 16 日消息，IT之家从小米汽车官微获悉，5 月 18 日（本周六）早上 08:30 ，小米 SU7 Pro 首次公开亮相，届时雷军将进行直播，“驾车和你边开边聊！”

据悉，届时资深汽车博主说车的阿飞将坐上雷军的副驾，小米集团总裁卢伟冰 、小米集团 CMO 许斐也将联合直播，一起体验＆畅聊小米 SU7Pro。

5 月 15 日，小米汽车通过官方微信公众号宣布，截至 5 月 15 日 10 时，小米汽车已交付 1 万辆小米 SU7。“从 4 月 3 日首次交付开始，43 天时间，我们已经交付了 1 万辆车。”小米集团董事长雷军在其个人微博上称，这对小米来说是一个重大里程碑。“还没有提车的用户请耐心等待，我们正在全力扩产，保证今年内至少交付 10 万辆新车。”雷军表示。

目前，除了首批交付的 5000 辆创始版车型外，小米汽车已开启交付车型为小米 SU7 标准版、Max 版。据雷军介绍，从 5 月底开始，小米汽车将开启小米 SU7 Pro 版的交付，6 月其月交付能力预计将超过 1 万辆。

按照雷军制定的目标，小米汽车量产车交付第一年的销售目标为 10 万辆，并进入行业第一阵营；通过 15 年到 20 年的努力，小米汽车要成为全球前五的汽车厂商。

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