网友质疑小米 SU7 座椅侧边气囊位置可以扒开，官方称是出于安全考虑的合理设计

IT之家 5 月 16 日消息，今日有网友发布视频称小米 SU7“座椅侧边气囊位置为何可以扒开”，并就小米 SU7 品控水准提出疑问，对此 @小米公司发言人 官微作出了回应，称该视频产生严重误导，座椅侧边不封闭，是一个出于安全考虑的合理设计，与品控问题无关。

IT之家附官方回应如下：

1. 座椅侧边不封闭，是一个出于安全考虑的合理设计，与品控问题无关。

2. 相关误导视频中的内容，严重偏离事实。原厂座椅背板正常使用不存在此前造成误导的视频中可轻易扒开的情况，请大家放心。

小米 SU7 前排座椅背板与座椅面套的匹配位置采用行业内常见的、正常的工程设计。

小米 SU7 前排座椅全系标配了座椅侧气囊以及远端气囊，这些气囊安装在座椅的外侧，通过在发生碰撞后迅速充气，为乘客提供额外的保护，减轻由于侧面冲击造成的伤害，如手臂、肋骨的骨折等。

前排座椅背板与座椅面套的匹配位置，正处于气囊的爆破路径，为了保证气囊点爆过程没有硬质飞溅物伤害到乘员，小米 SU7 的座椅背板在爆破路径上未有设置硬质卡扣，业界带大背板的车型也有类似的设计。

也正是因此设计，保证了突发意外情况的人身安全保障，所以在此我们建议大家务必不要对座椅进行随意改装，比如后改全包裹等设计均可能造成安全气囊无法顺利弹出的危险隐患。小米 SU7 所有座椅出厂均经过严苛的测试和质量检测，也建议大家不要用力扒开座椅侧边，避免造成固定结构件损伤。

我们恳请大家公允评价小米 SU7 的设计与品质。我们将持续加强对于公众疑虑的回应，澄清相关误解与误导，并积极采取行动遏制恶意误导的行为。