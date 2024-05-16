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比亚迪福州闽侯展厅发生火灾，官方称排除车辆引发的可能

2024/5/16 19:15:29 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 西窗旧事 的线索投递！

IT之家 5 月 16 日消息，比亚迪汽车官微发布“关于福州闽侯展厅火灾的情况说明”，比亚迪称，从相关视频看，在火灾初始阶段，明火位于二楼楼顶，一楼的展车玻璃大厅无明火，初步判断起火位置位于二楼的办公室或楼顶，不排除是线路短路或老化引发起火。

比亚迪还称，通过对后台数据进行调取查看，展厅车辆的电池均无异常情况，也排除了车辆引发的可能。此外，经向消防了解，“燃烧物质”并不是指“起火源”，属于两个不同的概念。

比亚迪称，经消防紧急扑救，此次火灾未造成人员伤亡。

IT之家附说明全文如下：

5 月 16 日，我们位于福州市闽侯县的销售展厅发生火灾，经消防紧急扑救，未造成人员伤亡。

从相关视频看，在火灾初始阶段，明火位于二楼楼顶，一楼的展车玻璃大厅无明火，初步判断起火位置位于二楼的办公室或楼顶，不排除是线路短路或老化引发起火。

同时，通过对后台数据进行调取查看，展厅车辆的电池均无异常情况，也排除了车辆引发的可能。

此外，经向消防了解，“燃烧物质”并不是指“起火源”，属于两个不同的概念。

我们对此事深表关切，也将积极配合相关部门的进一步调查。

比亚迪汽车

2024 年 5 月 16 日

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关键词：比亚迪

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