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首页 > 智车之家>新能源汽车

小米 SU7 汽车推送澎湃 HyperOS 1.1.2 版本更新：声控 CarPlay、代客泊车

2024/5/17 14:54:47 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 钰linn小白哥萝卜皮我6不西窗旧事風見暉一华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 5 月 17 日消息，小米 SU7 汽车开始推送澎湃 HyperOS 1.1.2 版本更新，此次更新增加语音控制无线 Apple CarPlay、端到端技术代客泊车等功能

IT之家整理此次更新内容如下：

智能座舱

  • 新增 语音控制无线 Apple CarPlay

  • 新增 巡航语音播报开关

  • 新增 Xiaomi Sound Pro 无屏音箱远程控车

  • 新增 语音调节 HUD 设置自动保存功能（仅小米 SU Max）

  • 新增 QQ 音乐免登录试听功能

  • 新增 中控台充电面板“NFC 感应”开关

  • 新增 充电场景下的 OTA 升级体验

  • 优化 哨兵模式

  • 优化 导航卡片效果

  • 优化 手机 / 音箱端小爱同学语音远程控车用户体验

  • 修复 小爱同学语音回答偶发卡顿、网络延迟的问题

  • 修复 运动声浪延时问题

  • 修复 超级省电模式下无线充电不可用问题

  • 修复 开关主驾车门无线充电中断问题

  • 修复 偶发的胎压监测不准问题

  • 修复 车机应用偶发的卡顿、闪烁、退出等问题

智驾功能

  • 新增 端到端技术代客泊车功能

  • 新增 “小心并线车辆”提示

  • 新增 遥控泊车和直线召唤功能

  • 新增 窄车位泊车后视镜自动收起功能

  • 新增 紧急车道保持功能的适中 / 灵敏挡位

  • 优化 夜间泊车、代客泊车交互体验

  • 优化 前后防碰撞辅助的自动紧急制动能力，提升前方静止车辆场景可产生的速度降幅上限

智驾生态和驾驶体验

  • 新增 小米手环 8 NFC 版车钥匙功能

  • 优化 麦克风延迟

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关键词：小米汽车小米SU7

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