小米 SU7 汽车推送澎湃 HyperOS 1.1.2 版本更新：声控 CarPlay、代客泊车

IT之家 5 月 17 日消息，小米 SU7 汽车开始推送澎湃 HyperOS 1.1.2 版本更新，此次更新增加语音控制无线 Apple CarPlay、端到端技术代客泊车等功能。
IT之家整理此次更新内容如下：
智能座舱
新增 语音控制无线 Apple CarPlay
新增 巡航语音播报开关
新增 Xiaomi Sound Pro 无屏音箱远程控车
新增 语音调节 HUD 设置自动保存功能（仅小米 SU Max）
新增 QQ 音乐免登录试听功能
新增 中控台充电面板“NFC 感应”开关
新增 充电场景下的 OTA 升级体验
优化 哨兵模式
优化 导航卡片效果
优化 手机 / 音箱端小爱同学语音远程控车用户体验
修复 小爱同学语音回答偶发卡顿、网络延迟的问题
修复 运动声浪延时问题
修复 超级省电模式下无线充电不可用问题
修复 开关主驾车门无线充电中断问题
修复 偶发的胎压监测不准问题
修复 车机应用偶发的卡顿、闪烁、退出等问题
智驾功能
新增 端到端技术代客泊车功能
新增 “小心并线车辆”提示
新增 遥控泊车和直线召唤功能
新增 窄车位泊车后视镜自动收起功能
新增 紧急车道保持功能的适中 / 灵敏挡位
优化 夜间泊车、代客泊车交互体验
优化 前后防碰撞辅助的自动紧急制动能力，提升前方静止车辆场景可产生的速度降幅上限
智驾生态和驾驶体验
新增 小米手环 8 NFC 版车钥匙功能
优化 麦克风延迟
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