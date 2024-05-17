小米 SU7 汽车推送澎湃 HyperOS 1.1.2 版本更新：声控 CarPlay、代客泊车

新增 端到端技术代客泊车功能

新增 “小心并线车辆”提示

新增 遥控泊车和直线召唤功能

新增 紧急车道保持功能的适中 / 灵敏挡位

优化 前后防碰撞辅助的自动紧急制动能力，提升前方静止车辆场景可产生的速度降幅上限