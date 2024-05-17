特斯拉柏林工厂扩建计划获得地方议会批准，但抗议活动仍在持续

IT之家 5 月 17 日消息，路透社消息，特斯拉在德国柏林的超级工厂扩建计划已获得当地议会的批准。尽管社区成员在会议上提出了抗议，但官方还是选择了批准该计划。

特斯拉此前向格伦海德市政府提交了扩建厂区的计划，计划将该工厂的产能翻倍，实现每年生产 100 吉瓦时（gigawatt hour、千兆瓦时）的电池和 100 万辆汽车，以此主导欧洲电动汽车市场。

该工厂位于饮用水保护区内，环保人士和当地居民认为扩建工厂将污染水源，因此举行示威活动，示威者举着“关闭特斯拉的水龙头”的海报，要求政府不批准该扩建计划。

反对扩建的抗议者与警方发生冲突，几天前超过 1000 名环保人士参加了抗议游行，抗议活动中还发生了冲突并且有人被捕。

据IT之家此前报道，3 月份一个自称为“火山小组（Volcano Group）”的极端环保组织纵火袭击了特斯拉德国工厂附近的高压电塔，造成部分工厂设施受损，导致工厂停产。此次火灾还波及周边地区，超过 6 万居民断电。

特斯拉在格伦海德市民二月份投票反对后，不得不修改其扩建计划 —— 现在计划砍伐 47 公顷森林，是最初计划面积的一半。

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