马斯克：特斯拉 Cybertruck 将在 6 月下旬迎来 FSD 功能

IT之家 5 月 16 日消息，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）近日透露了 Cybertruck 完全自动驾驶 (FSD) 功能的上线时间。

IT之家注意到，Cybertruck 上市已半年有余，但特斯拉一直未在该电动皮卡上提供 FSD 这项重要功能。由于该车的转向系统和摄像头位置等方面与特斯拉其他车型存在很大差异，许多人对此功能的适配性存疑。

然而，根据马斯克的最新表态，特斯拉似乎已准备好向 Cybertruck 推出 FSD 功能。他表示，特斯拉将在“6 月下旬”开始向该车推送此功能。

马斯克最初表示，FSD v12.4 将在本周末进行内部测试，并于下周向部分外部测试人员开放。他称该版本将带来重大改进，接管的频率将比当前版本减少“5 到 10 倍”。

Cybertruck 将不会收到 FSD v12.4 版本推送，而是将直接升级到 12.5 版本。马斯克表示：“12.5 版本将在 6 月下旬发布。它将带来干预接管里程的重大提升，并且采用单栈设计，消除了高速公路隐式栈。” 他随后确认，Cybertruck 将获得 v12.5 版本的 FSD 功能。

对于特斯拉来说，在 Cybertruck 上启用 FSD 功能将是一次重大考验，因为它是该功能首次应用于这种车型。

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