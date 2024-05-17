华硕 ROG NUC 2024 国行上架：英特尔酷睿 Ultra 9 185H + RTX 4070 独显，14999 元

IT之家 5 月 17 日消息，华硕在接手英特尔 NUC 业务后于今年 3 月推出了一款 ROG NUC 产品，可选英特尔酷睿 Ultra 7 155H +RTX 4060 和 Ultra 9 185H +RTX 4070 版本，海外定价分别为 1629 美元（IT之家备注：当前约 11761 元人民币）和 2199 美元（当前约 15877 元人民币）。

现在，这两款机型已经上架京东，但暂时处于无货状态，首发价分别为：

酷睿 Ultra 7 155H + RTX 4060 +16G 内存 + 512GB 固态硬盘版本 11999 元

酷睿 Ultra 9 185H + RTX 4070 +32G 内存 + 1TB 固态硬盘版本 14999 元

这款 NUC 采用 ROG 独家定制主板，整机体积仅 2.5 升，提供双 DDR5 内存槽以及 3 个 M.2 2280 PCIe Gen4x4 插槽，支持 8K 输出或四屏 4K 显示输出。

这款主机可以水平或垂直放置，采用 ROG 纯血散热系统，CPU 性能释放达 65W，GPU 最高达 130/140W。它还采用了免工具拆卸设计，无需螺丝刀即可拆卸顶盖。

其他方面，ROG NUC 之前 ROG 神光同比，还配备了 2.5G 有线网卡以及 Killer 无线网卡，支持 Wi-Fi 6E (Gig+) 2x2 和蓝牙 5.3，还配备了瑞昱 ALC256 声卡。

接口方面，其正面提供 SD Express ver8.0 读卡器（支持 UHS-I）、双 USB 3.2 Gen2 Type-A 接口以及 3.5mm 耳机孔。

此外，该机背面还提供一个雷电 4 / USB4-C 接口、双 USB 3.2 Gen2 Type-A、双 USB 2.0 Type-A、一个 HDMI、双 DP1.4a、一个 2.5G RJ45 网口，还有一个 Kensington 锁孔。

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