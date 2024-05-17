华硕推出 Z790-AYW WIFI W 哎哟喂白色主板，支持 DDR5 8000 内存

IT之家 5 月 17 日消息，华硕去年为 PRIME 系列推出了一个新的产品线 ——AYW，中文名称叫做“哎哟喂”。现在，华硕在官网推出了一款名为 Z790-AYW WIFI W 的新品，采用纯白 PCB 设计，国行暂未上架。

这款主板采用 ATX 版型，自带银白色散热马甲，除了部分塑料插槽外全部采用白色涂装。

规格方面，华硕 Z790-AYW WIFI W 主板采用了 12+1 路 60A Dr.Mos 的 CPU 供电方案，CPU 供电接口为 8+4pin，支持 12/13/14 代处理器，支持 DDR5-8000+(OC) 内存，支持 XMP 技术。

拓展方面，这款主板采用了 PCIe 4.0×16 显卡插槽，三个 M.2 插槽均配备有散热马甲，其中两个兼容 M.2 22110 SSD。

接口方面，其前置 USB 接口包括一个 10Gbps Type-C 和四个 5Gbps 的 USB-A 接口，预留雷电 4 扩展针口。IT之家注意到，其背部还提供了无 U 刷 BIOS 的专用按键及专用 USB 接口，还有一个 10Gbps 的 Type-C 接口。

▲ 雷电 4（兼容 USB 4）

此外，这款主板配备了 2.5G Realtek 有线网卡以及 Wi-Fi 6 无线网卡，具体型号未公布，速率最高可达 1.2Gbps，支持蓝牙 5.3，附送鲨鱼鳍天线。

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