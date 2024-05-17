美国多地电动汽车充电桩频遭破坏，犯罪分子盯上铜线

IT之家 5 月 17 日消息，美国各地电动汽车充电桩频遭破坏，犯罪分子似乎盯上了这些充电设施的铜线。仅今年年初以来，全美范围内就有数百个公共快慢充电桩遭到破坏，给电动车车主带来极大的不便。

以往针对电动汽车及其充电设施的破坏行为，通常出于反电动汽车的立场或个人恩怨。然而，最近的破坏事件更多出于经济动机，窃贼的目标是电缆中的铜线，意图快速牟利。

虽然窃贼从回收商那里获得的收益微乎其微，但对于充电桩的运营商和所在城市来说，维修更换电缆的成本却需要数千美元。更重要的是，充电桩的损坏会严重影响电动汽车车主的出行计划。

得克萨斯州休斯顿市的特斯拉超级充电站在这波破坏潮中首当其冲。据当地媒体 KPRC 报道，过去两周内，休斯顿市有 5 座超级充电站遭到破坏，导致充电网络瘫痪。特斯拉公司及时通知车主并展开维修工作，才缓解了部分问题。

加州的情况也类似。社交媒体用户 k9optima 发布的视频显示，位于瓦列霍市的一座特斯拉超级充电站的所有充电桩电缆都被剪断。

除了特斯拉超级充电站以外，其他品牌的充电桩也未能幸免。位于华盛顿州萨姆纳市的普吉特声音能源公司 (PSE) 刚安装的新充电桩在短短一个月内就遭到两次破坏。

加州弗雷斯诺市正在采取严厉措施应对充电桩破坏事件。该市最近有 50 个公共充电桩遭到破坏，占全市 88 个充电桩的一半以上。为遏制破坏行为，弗雷斯诺市决定为受损充电桩安装定制的金属柜，并在非高峰时段上锁。市停车管理部门经理梅丽莎・阿拉格尔 (Melissa Alaguer) 表示：“我们将推迟维修受损充电桩，直到金属柜安装到位为止。同时，我们也会加强安保措施。” 88 个充电桩的定制金属柜及其安装费用预计将达 17.6 万美元，而窃贼窃取所有充电桩电缆的原材料价值仅为 500-750 美元。

外媒 Insideevs 称，充电桩之所以容易成为目标，部分原因在于其地理位置。充电桩通常安装在方便公众使用的场所，例如购物中心、大学校园、大型零售商、药店、快餐店、公共公园等。这些地方虽然白天人流量很大，但晚上却几乎无人看守。如果将更多的充电桩安装在交通主干道沿线，例如高速公路旁，或者将充电桩安装在照明良好的加油站等有人值守的地点，可能会降低被破坏的风险。

近年来，随着全球电动车基础设施的建设，此类针对充电桩的破坏事件正变得越来越频繁。然而IT之家注意到，部分破坏行为并非为了牟利，而是出于反电动汽车的恶意。例如，此前加拿大不列颠哥伦比亚省的一名男子用密封剂堵住了特斯拉超级充电站的充电插头，导致充电站无法使用。上个月，新西兰陶波市一名福特 Ranger 司机用锤子砸坏了一座特斯拉超级充电站，因在现场逗留时间过长而被捕。

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