上海新能源车展 6 月 5 日至 8 日举办，同期举行“2024 上海国际碳中和技术、产品与成果博览会”

IT之家 5 月 17 日消息，上海市政府宣布，2024 上海国际低碳智慧出行展览会（GSA2024，又称为新能源车展）将于 6 月 5 日-6 月 8 日在上海新国际博览中心举办。

GSA 2024 以“技术引领跨界创新”为主题 ，预计展出面积 6 万平方米，并与“2024 上海国际碳中和技术、产品与成果博览会”同期举办。

IT之家通过官方获悉，本次展会由上海市国际贸易促进委员会主办，上海市国际展览（集团）有限公司承办，中国汽车工业协会、中国汽车工程学会和商务部外贸发展局为特别支持单位，上海国际汽车城为支持单位。

据介绍，此次展会共邀请到近 200 家企业，超过 40 个国内外知名汽车品牌积极参展，新能源汽车品牌参展数量较上届翻番。 重点参展企业包括：

一汽红旗、东风汽车、上汽集团、长安汽车、吉利汽车、长城汽车（哈弗、魏牌、坦克、欧拉）、比亚迪汽车、奇瑞汽车、星途、JAC 江汽集团、上汽大众、上汽奥迪、上汽通用汽车、沃尔沃、道朗格、特斯拉、极星 Polestar、蔚来、小鹏、阿维塔、领克汽车、深蓝汽车、智己汽车、极氪等，更多汽车品牌仍在积极加入中；来自汽车科技与供应链领军企业积极参展，如博世、佛瑞亚、伟巴斯特、日立、海斯坦普、HRC、延锋、保隆科技、黑芝麻、四维图新、楚航科技、瑞立集团、安亭・上海国际汽车城、FBC 日本展团、中汽汽车电子电器展团、智能汽车芯片展示区、上海国际汽车零部件协会展团、深圳市汽车电子行业协会展团、芯片联盟等。

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