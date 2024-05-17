华为鸿蒙 HarmonyOS 系统可通过描述文件安装“企业内部应用”

IT之家 5 月 17 日消息，众所周知，苹果 iOS 系统可以通过安装企业描述文件来安装一些未经 App Store 审查的特殊应用，现在看来华为 HarmonyOS Next 也是如此。

华为现发布 HarmonyOS 开发者说明，称开发者可以通过专用的组织内部发布证书和 Profile 来编译打包其应用，然后将应用包及描述文件上传到服务器或第三方云上，从而让用户直接下载安装。

据华为介绍，这种方式适用于那些“不适合或不希望在华为应用市场上公开发布的、面向企业内部或特定人群的 HarmonyOS 应用”，开发者还可以借助 AGC 通过指定渠道进行小范围分发。

如果应用已安装成功但被阻止运行，用户还需要在“设置 > 系统 > 企业设备和应用管理 > 企业应用管理”中找到对应的企业内部应用并“允许”运行。

当然，IT之家也必须提醒，当前企业内部应用发布仅支持 Stage 模型开发的 HarmonyOS 应用，暂不支持元服务。

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