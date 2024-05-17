截图称苹果 iOS 系统将移除小丑表情符号，机构核实其为假新闻

IT之家 5 月 17 日消息，近日，一张截图在社交媒体平台疯传，内容声称苹果即将在 iOS 系统更新中移除“小丑”表情符号，原因是该表情被极右翼人士用作暗示性符号。然而，据事实核查机构 PolitiFact 查证，该截图纯属捏造。

该截图伪造了美国媒体 CNBC 的新闻报道，标题为“即将到来的苹果设备更新将移除小丑表情符号：消息人士称该表情被极右翼人士用作暗示性符号”。截图显示该报道发布于 5 月 15 日，科技频道板块。

然而事实是，CNBC 从未发布过任何与此相关的新闻报道，CNBC 也证实了这一点。

据追踪虚假信息的研究人员称，这张图片最早出现在一个支持美国前总统特朗普的网络论坛上，随后被一个保守派社交媒体账号转发。该账号事后虽已删除了帖子，但该虚假信息已经被其他用户传播开来。

尽管“小丑”表情有时会被用来嘲弄他人，但它本身并不被认为是仇恨符号。

据IT之家了解，iPhone 表情符号的收录和更新主要由“统一码联盟”（The Unicode Consortium）及其下的“统一码表情符号子委员会”（Unicode Emoji Subcommittee）负责。该委员会负责表情符号的维护，包括添加和移除表情符号。

“统一码表情符号子委员会”还负责制定表情符号的标准，供苹果等厂商遵循。这些标准涵盖表情符号的通用描绘方式、复杂表情符号的功能，以及极少数情况下移除表情符号的规范。

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