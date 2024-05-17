福特喊话供应商：电车“滞销”帮帮我们，一起降本让消费者买得起

IT之家 5 月 17 日消息，在今年的第一季度，尽管电马、F-150 Lightning 等纯电产品增长强劲，但福特的电动车业务仍然亏损数十亿美元。根据福特的盈利预测，预计今年年底的亏损额将增至约 55 亿美元。

外媒 Crain's Detroit Business 当地时间周四刊登了福特的内部备忘录，福特首席供应链官 Liz Door 已经向供应商发出行动呼吁，倡议各供应商提出降低生产成本的举措。

IT之家附该备忘录部分内容如下：

我们都为电动汽车业务的成功投入了大量资金，我们将同甘共苦。为了实现可负担性，我们的电动汽车产品组合必须进一步提高材料成本效率。 …… 我们需要你们提出的降低成本的最佳想法，即使这些想法以前曾被福特拒绝过。我们也愿意考虑那些可能需要投资但有助于盈利的想法。

福特要求供应商为当前和即将推出的一系列电动汽车制定 “增量成本削减建议”，包括 F-150 Lightning 皮卡、下一代 P800 电动皮卡、Mustang Mach E、E-Transit van 和大型电动 SUV 等多款车型。

福特建议供应商在 “商业、设计、内容、足迹和价值链 ”方面降低成本，还包括必要时迅速向下调整产能和根据需要重新利用资本等方面。

据IT之家此前报道，尽管在 4 月福特电动汽车销量同比增长了 96.6%，但福特目前在其 Model e 项目里每售出一辆电动汽车就亏损约 13 万美元（当前约 94.1 万元人民币）。

造成巨额亏损的原因是福特每年需要花费数亿美元研发电动汽车，但该公司的电动汽车销量不佳。去年该公司每售出一辆电动汽车亏损 5.8 万美元，今年的亏损已变为此前的两倍。福特表示，全行业降价是造成这些令人失望的业绩的主要原因。

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