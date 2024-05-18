苹果 iOS / iPadOS 17.5 “照片复活门”升级：用户反馈二手设备显示原机主照片

IT之家 5 月 18 日消息，部分用户 5 月 15 日反馈，升级到最新的 iOS 17.5 系统之后，相册中会出现多年前已删除的照片。而根据 Reddit 用户的反馈，这个 BUG 远比预期的严重，尤其影响已经出售的二手设备。

Reddit 网友反馈他在 2023 年 9 月按照苹果公司官方指导文件，擦除了 iPad 上的所有信息，并将其卖给了一位朋友。

这位朋友本周将 iPad 升级到 iPadOS 17.5，然后在相册中发现了这位 Reddit 网友此前的旧照片。

IT之家翻译该帖子内容如下：

我在出售之前，根据苹果官方指南擦除了 iPad。擦除之后我从未在这台 iPad 上登录过我的 Apple ID。 我在 2023 年 9 月把 iPad 卖给了一个朋友，他们今天在更新到 iPad OS 17.5 后给我打电话，说我的旧照片出现在了他们的照片应用中...... 这是对隐私的严重侵犯。我还看到了其他相关报道。有多少人会在从别人那里买来的设备上获得别人的照片？

受影响的 iPad 是第四代 12.9 英寸 iPad Pro，已升级到最新的操作系统更新，在出售前已按照苹果公司的指示删除。

这位 Reddit 用户说，他们在删除 iPad 后没有在任何时候重新登录，因此完全不清楚他们的旧照片是如何重新出现在设备上的。

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