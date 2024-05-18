“舔卡带”需谨慎，男子鞋内藏匿 120 张游戏卡入境被海关查获

IT之家 5 月 18 日消息，据“海关发布”消息，5 月 7 日，皇岗海关在福田口岸旅检渠道查获一宗旅客鞋内藏匿 120 张游戏卡入境案。

据悉，当日一名身穿白色 T 恤的男性旅客从福田口岸旅检通道进境时，海关关员发现其走路姿势异常，随即对其实施拦截检查。经检查，发现该名旅客所穿运动鞋内藏有 Switch 游戏卡 120 张。

海关提醒：根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第七条，以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境的货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的是走私行为，将被追究法律责任。

据称在早年红白机时代，有时会出现游戏卡带接触不良的现象，有玩家使用土办法“舔卡带”解决问题。而到了 Switch 时代，任天堂为了防止儿童吞食，在游戏卡加入了苯甲地那铵作为苦味剂。然而，这便吸引来更多成年玩家尝试卡带味道，甚至博主进行了测评，现在“舔卡带”逐渐成为一个梗。

在此，IT之家再次提醒大家，“舔卡带”还需谨慎，尤其是来路不明的卡带。

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