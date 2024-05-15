任天堂 Switch Online 会员库新增四款 Game Boy 游戏：包含《超级马力欧乐园》《棒球》等

IT之家 5 月 15 日消息，任天堂今日为 Switch Online 会员库新增四款 Game Boy 游戏。

欧美服：《超级马力欧乐园》《棒球》《Alleyway》

日服：《超级马力欧乐园》《棒球》《Alleyway》《钟为蛙鸣》

《超级马力欧乐园》

《超级马力欧乐园》是 1989 年在 Game Boy 平台推出的一款动作游戏，结合了横向卷轴游戏与设计游戏的玩法。

《棒球》

《棒球》于 1989 年发售，提供日本与美国两种模式。

《Alleyway》

《Alleyway》于 1989 年在 Game Boy 平台发售，共有 32 关。

《钟为蛙鸣（カエルの為に鐘は鳴る）》

《钟为蛙鸣（カエルの為に鐘は鳴る）》是 1992 年发售的动作 RPG 游戏。

为了拯救被杰罗尼亚军队俘虏的提拉米苏公主，主角 —— 一个容易哄骗的王子 —— 在米勒菲尔王国展开了一场充满欢笑和泪水的冒险。

IT之家提醒：本次上线的四款 Game Boy 经典游戏只需基础会员即可游玩，无需订阅扩展包。

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