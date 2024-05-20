骨伽小乘风 MX600 Mini 背插 M-ATX 机箱上架，299 元起

IT之家 5 月 20 日消息，骨伽小乘风 MX600 Mini 背插 M-ATX 机箱现已上架，黑色版本今晚活动价 299 元，白色版本预售到手价 349 元。

小乘风 MX600 Mini 机箱采用五面镂空 + 左侧透结构，四面均设有防尘网。其延续了乘风 MX600 上的显卡风道导流坡设计，可提升显卡散热效果。

骨伽小乘风 MX600 Mini 包含 10 个风扇位，IT之家整理如下：

顶部：支持 3 把 120mm 或 2 把 140mm 风扇，兼容 360/280 冷排；

背板：支持 1 把 120mm 风扇；

电源仓上方：支持 2 把 120mm 风扇；

主板右侧：支持 2 把 120mm 风扇，兼容 240 冷排；

前部：预装 2 把 160mm 风扇。

该机箱预装风扇转速区间 400~1600 RPM，最大风量 110 CFM，最大静压 1.5 mmH 2 O。

小乘风 MX600 Mini 机箱兼容 175mm 高 CPU 散热器和 180mm 长电源，不使用主板右侧风扇位的情况下兼容 380mm 长显卡，否则兼容 255mm 长显卡。

存储方面，骨伽在该机箱背线空间配备了一个 2.5 英寸硬盘位，此外电源仓内还有一个可移动的 3.5/2.5 英寸双盘位硬盘架。

IO 接口方面，骨伽小 MX600 Mini 机箱在机箱右侧顶部配置了 1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口，2 个 USB 3.0 Type-A 接口，此外还有一个 3.5mm 二合一音频接口。

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