华硕天选 5 游戏本新增 FHD 屏幕版本：R7-8845H + RTX 4050 / 4060，6299 元起

IT之家 5 月 20 日消息，华硕天选 5 游戏笔记本新增 FHD 144Hz 屏幕版本，售价相比 2.5K 屏幕版本有所下调，现已开启 100 元定金预售，今晚 8 点正式开售。

R7-8845H / RTX 4050 / 16GB / 512GB / 日蚀灰：6299 元

R7-8845H / RTX 4060 / 16GB / 512GB / 日蚀灰：6899 元

据介绍，这款笔记本重量为 2.1 千克，与早前推出的型号相比，换装一块 15.6 英寸 1920 x 1080 分辨率、144Hz 刷新率的 IPS 屏幕，覆盖 100% sRGB 色域，支持 DC 调光与 G-SYNC 技术。

IT之家注意到，该机支持双显三模热切换，并搭载双风扇五热管四出风口散热系统，使用 Fn + F5 可快捷切换三种散热模式。

续航方面，该笔记本配备 90Wh 大容量电池，支持 100W PD 快充，号称 30 分钟充到约 50%。

接口方面，该笔记本搭载 1 个 USB4 接口、1 个“全功能”USB-C 接口、2 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 3.5mm 音频接口、1 个 HDMI 2.1 接口。

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