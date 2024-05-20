联想拯救者 Y7000 2024 游戏本发布：i7-13650HX + RTX 4060，6999 元

IT之家 5 月 20 日消息，联想今晚发布拯救者 Y7000 2024 游戏本，采用 R7000 同款模具，换装酷睿 i7-13650HX 处理器，今晚 8 点开启 200 元定金预售，到手价 6999 元。

拯救者 Y7000 2024 搭载酷睿 i7-13650HX 处理器（6P + 8E，最大单核睿频 4.9GHz）与 RTX 4060 8GB 独立显卡，配合双风扇四热管四出风的“霜刃”散热系统，并配备了少见的双通道 24GB DDR5 4800 内存。

此外，新机还搭载一块 15.6 英寸 1080p 144Hz IPS 屏幕，拥有 100% sRGB 色域、300 尼特亮度。

Y7000 2024 还搭载 DDG 2.5 独显直连热切换、1.5mm 键程键盘、120mm*75mm 大尺寸触摸板等配置，原装 230W 电源适配器，支持私有协议的 140W 便携快充。

IT之家附接口配置如下：

联想拯救者 Y7000 2024 游戏本将于 5 月 20 日 20:00 开启 200 元定金预售，首发到手价 6999 元。

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