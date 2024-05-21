微软发布“Copilot+ PCs”，性能比苹果 M3 MacBook Air 快 58%

IT之家 5 月 21 日消息，微软公司在今天召开的 Build 开发者前瞻大会中，进一步阐述了其对 AI PC 的未来愿景。

微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）上台演讲，提出了“Copilot+ PCs”宣传名称，并将其描述为“新一类 Windows PC”。

“Copilot+ PCs”的一项硬件要求是不依赖云，可以在本地处理生成式 AI Copilot 进程，这就需要配备神经处理单元（NPU）的芯片组。高通公司（Qualcomm）等制造商已经通过骁龙 X Elite 等芯片奠定了基础。

微软正在采取合作伙伴优先的方式制造 Copilot+ PC。除了 AMD、英特尔和高通等芯片制造商，宏碁、华硕、戴尔、惠普和联想等主要原始设备制造商也加入了进来。

市场上的其他人工智能 PC 可提供 10 TOPs（每秒百万亿次运算）的性能。要被称为 Copilot+ PC，系统需要提供至少 40 TOPs 的 NPU 性能。

微软表示已经重构 Windows 11 系统，Copilot+ PC 相比配备 M3 处理器的最先进 MacBook Air 快 58%，而且续航时间超过 1 天时间，IT之家附上图片如下：

微软 Build 2024 开发者大会专题

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