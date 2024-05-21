和 iPad Pro 掰手腕，微软新 Surface Pro 登场：性能提升 90%，首搭 OLED 屏幕

IT之家 5 月 21 日消息，微软在今天凌晨 1 点召开的 Build 开发者前瞻大会上，推出了全新 Surface Pro 产品，搭载高通骁龙 X Plus 芯片，首次配备 OLED 屏幕，可以认为是微软叫板苹果 iPad Pro 的最强产品。

相比较 Surface Laptop，微软本次推出的 Surface Pro 在性能方面有所不如，不过即便是性能相对稍弱的 X Elte，在不影响续航的情况下也能提供出色的单线程和多线程性能。

IT之家附上新款 Surface Pro 的产品亮点如下：

性能比 Surface Pro 9 快 90%

全新 Surface Pro Flex 键盘，无需与 Surface Pro 设备物理连接即可使用

配备 Dolby Vision IQ 的 13 英寸 OLED HDR 显示屏

支持 Wi-Fi 7

支持快充

带 Windows Studio 效果的 Quad HD 前置 Studio 摄像头

以消费者为中心的 Surface Pro 与微软今年 3 月推出的商务设备有很多共同之处。新款 Surface Pro 备配备了 13 英寸显示屏、最高 64GB 内存、以及 Copilot 键、改进的键盘附件以及支持 5G 的选项。

新款 Pro 还可选配 OLED 屏幕、"史上最好的 Surface 摄像头"、Wi-Fi 7 支持以及名为 Surface Pro Flex 的新键盘附件。它有四种颜色，包括一种非常漂亮的蓝色。

首次采用 OLED 屏幕

以前的 Surface Pro（以及商务版 Surface Pro 10）的液晶屏在色彩准确度和清晰度方面已经令人印象深刻，但微软一直坚持使用传统的背光源，这限制了黑色的深度。现在，有了每个像素的控制，Surface Pro 10 可以让电影和照片显得更加鲜明生动。

微软没有提及 OLED Surface Pro 的峰值亮度数据。就 iPad Pro 而言，苹果采用了独特的串联 OLED 结构，使 SDR 的峰值亮度达到 1,000 尼特，HDR 的峰值亮度达到 1,600 尼特。

微软 Build 2024 开发者大会专题

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