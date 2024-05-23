微软官宣弃用计划，VBScript 脚本语言将退出 Windows 舞台

IT之家 5 月 23 日消息，微软今天发布博文，宣布了弃用 VBScript 脚本的相关进度安排，分为 2024-2027 和 2027~ 两个阶段，最终计划于 2027 年之后让其完全退出 Windows 舞台。

微软表示 Windows 11 24H2 更新正式发布之后，会以按需功能（FOD）的方式继续提供 VBScript 脚本支持。

Windows 11 24H2 镜像也会预装包括 VBScript 在内的 FOD 功能，并在操作系统中默认开启。微软表示：

这有助于确保迁移 VBScript 依赖关系（应用程序、进程等）时，不会导致用户体验中断情况。

VBScript 退出 Windows 的第二阶段将于 2027 年到来。届时 Windows 版本将不再默认启用该 FOD 功能。IT之家附上图片如下：

如果开发人员还需要时间更新自己的应用程序，仍然可以在未来的 Windows 版本中启用该 FODs，只是微软并未公布第二阶段具体的截止日期。

VBScript 将从未来的 Windows 版本中完全删除。微软表示：

这意味着 VBScript 的所有动态链接库（.dll 文件）都将被删除。因此，依赖 VBScript 的项目将停止运行。届时，我们希望您已改用建议的替代程序。

VBScript 是 Visual Basic Script 的简称，有时也被缩写为 VBS。VBScript 是微软开发的一种脚本语言，可以看作是 VB 语言的简化版，于 1996 年发布。

VBScript 可以被用来自动地完成重复性的 Windows 操作系统任务。在 Windows 操作系统中，VBScript 可以在 Windows Script Host 的范围内运行。但随着 PowerShell 等工具的出现，它逐渐被取代。

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