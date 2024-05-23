微软简化企业 Win11 更新部署，可让员工自己决定是否提前安装

IT之家 5 月 23 日消息，微软公司本周二宣布，IT 管理员可以通过 Windows Update for Business 部署服务，更轻松地更新企业内所有 Windows 11 设备。

其中最值得关注的改进在于，用户自己决定是否提前升级，而这在以前是不可能的。

Windows Update for Business 部署服务过去会寻找与系统相关的更新，用户不需要参与的情况下会下载并安装到设备上。IT 管理员如果想要推迟更新，可以为设备创建逐步推出计划或设置延迟。

而现在微软进一步放开限制，可以将更新当作可选更新方式推送，把升级权限交给了员工，让其自由选择是否提前安装更新。微软表示这样做有以下好处：

早期反馈：IT 管理员可以让一些用户选择作为新功能更新的早期测试者，从而及早收集有价值的反馈和见解。

风险预防：测试可预防风险。IT 管理员可以测试新功能更新、实现效益，并在整个组织部署前评估风险。

提高工作效率：如果用户可以选择何时安装更新，IT 管理员就不必太担心组织工作流程和工作效率会受到干扰。

微软表示：“最棒的一点在于，IT 管理员始终可以控制哪些设备以及何时获得更新。IT 管理员可以设置开始推送和逐步推送时间，由用户选择何时安装可用更新”。

微软表示该功能本身将于 2024 年 5 月 24 日前推出，IT 管理员可以通过 Microsoft Intune 管理中心的新配置文件，来部署这项功能改进。

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