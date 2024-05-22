微软展示 Windows on ARM 应用生态系统：QQ、酷狗音乐、剪映、搜狗输入法等在列

IT之家 5 月 22 日消息，微软在 Build 2024 开发者大会上介绍了当前的 Windows on ARM 应用生态系统，WindowsCentral 记者 Zac Bowden 分享了具体的信息。

▲ 图源 Zac Bowden

除“Adobe 全家桶外”，Windows on ARM 现已支持原生 / 模拟运行上述应用，IT之家总结部分代表性应用如下：

“微软全家桶”：Edge、Teams、Office、Xbox 等

多媒体平台：哔哩哔哩、爱奇艺、酷狗音乐、QQ 音乐等

浏览器：Chrome、Firefox、Opera、Brave、Vivaldi、Arc 等

社交媒体：腾讯 QQ、抖音、WhatsApp、FaceBook Messenger、Instagram 等

创意及生产力应用：Photoshop、Lightroom、Blender、剪映、Slack、Zoom、搜狗输入法等

安全软件：BitDefender、McAfee、Symantec、Norton 360、AVG、Avast、ESET、火绒、趋势等

基准测试：Geekbench 5、Cinebench、PassMark、3DMark、HWMoniter 等

微软 Build 2024 开发者大会专题

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