惠普 OmniBook X / EliteBook Ultra G1q 笔记本发布：骁龙 X Elite、26 小时续航

IT之家 5 月 21 日消息，惠普今天凌晨发布了“全球最薄的 26 小时续航 AI PC” OmniBook X 与 EliteBook Ultra G1q 笔记本，搭载高通骁龙 X Elite 处理器。

▲ 陨石灰 OmniBook X

▲ 陶瓷白 OmniBook X

▲ EliteBook Ultra 14 G1q

两款电脑均搭载高通骁龙 X Elite X1E-78-100 处理器，可选 16GB / 32GB 内存，实为同款模具，存在细节配置差异。其电源按键与 Fn 功能键区采用撞色设计，腕托处印有蓝色 AI 标志。

▲ 配置信息

IT之家此前报道，这是惠普 OmniBook 系列笔记本时隔 22 年回归，国家 3C 认证信息显示其国内市场名称或为“惠普蜻系列高端轻薄商务本骁龙版”。

此外，新机还搭载 59Wh 电池、2.2K 300nits IPS 屏幕、500 万像素 IR 摄像头等配置。

该笔记本左侧提供两个 USB Type-C 接口，其中一个为 40Gbps 速率的 USB4 接口；右侧提供一个 USB Type-A 接口与 3.5mm 音频输出接口。

惠普 OmniBook X 14 笔记本 6 月 18 日正式发售，定价 1199.99 美元（IT之家备注：当前约 8676 元人民币）起；EliteBook Ultra 14 G1q 则定价 1699.99 美元（当前约 12291 元人民币）。

参考阅读：

《惠普 OmniBook 蜻系列商务笔记本渲染图泄露：骁龙 X Elite、腕托印有 AI 标志》

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