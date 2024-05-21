联想 ThinkPad T14s Gen 6 笔记本发布：骁龙 X Elite、最高可选 64GB 内存

IT之家 5 月 21 日消息，联想凌晨发布了 ThinkPad T14s Gen 6 笔记本，搭载高通骁龙 X Elite 处理器。

据介绍，骁龙 X Elite 处理器搭载 12 核 Oryon CPU、Adreno GPU 与 Hexagon NPU，其 NPU 可提供 45 TOPS AI 算力。

此外，该电脑还搭载最高 64GB LPDDR5x-8533 内存，预装 1TB PCIe 4.0 2242 固态硬盘。

此外，ThinkPad T14s Gen 6 笔记本还搭载 58Wh 电池，重 1.24kg，厚度为 16.9mm，机身共搭载 两个 40Gbps USB4 接口、两个 5Gbps USB-A 接口与一个 HDMI 2.1 接口。

新机提供三种屏幕选择：

14 英寸 1920 x 1200 IPS、100% sRGB、400 尼特、低功耗

14 英寸 1920 x 1200 IPS、45% NTSC、400 尼特、触控

14 英寸 2.8K OLED、100% DCI-P3、400 尼特

联想 ThinkPad T14s Gen 6 笔记本将于今年 6 月在美国市场上市，起售价 1699 美元（IT之家备注：当前约 12284 元人民币）。

注：64GB 内存、低功耗屏幕、5G 网络版本将于今年晚些时候上市。

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