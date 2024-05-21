微软推出 Surface Pro Flex 键盘：可拆卸使用，触控板面积大 14.3%，售价 449 美元

IT之家 5 月 21 日消息，微软今天发布新款 Surface Pro 的同时，还发布了全新的 Surface Pro Flex 键盘，最大的区别在于可以拆卸下来使用。

微软官方表示 Surface Pro Flex 键盘满电情况下可以连续输入 41 小时，需要充电时，只需将它装回设备即可。此外，该键盘还内置凹槽，可以容纳 Surface Slim Pen for Business，并为其充电。

IT之家附上 Surface Pro Flex 键盘主要亮点如下：

触摸板比上一代产品大 14.3%，让您享受更高的精确度和舒适度。

触摸板：使用直观的手势进行点击和创作，并通过可调节的压力灵敏度享受精确控制。

使用时尚、静音键盘，让您更专注，减少音频干扰。

三个新按键：单键打开 Copilot，帮助提高工作效率并简化日常任务；只需轻点麦克风按键，即可快速取消麦克风静音或静音；新的截图按键，可快速访问截图工具，轻松截取屏幕截图。

Surface Pro Flex Keyboard with Slim Pen for Business：使用只有您的设备才能读取的强大代码，保护您免受黑客攻击，即使是在脱离设备的情况下。

连接范围：在露天环境中连接距离最远可达 32.8 英尺（10 米），在典型办公环境中连接距离最远可达 16.4 英尺（5 米）