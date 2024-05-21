三星 Galaxy Book4 Edge 系列笔记本发布：骁龙 X Elite、3K AMOLED 触控屏

IT之家 5 月 21 日消息，三星凌晨正式发布了 Galaxy Book4 Edge 系列笔记本，搭载高通骁龙 X Elite 处理器。

三星 Galaxy Book4 Edge 系列笔记本提供 14 / 16 英寸两款型号，搭载 X1E-80-100 处理器，其中 16 英寸还可选频率最高的 X1E-84-100 型号。

IT之家注意到，14 英寸的 Galaxy Book4 Edge 笔记本厚 10.9mm、重 1.16kg；16 英寸版厚 12.3mm、重 1.55kg。

两台电脑均采用 3K（2880x1800）120Hz AMOLED 屏幕，SDR 亮度 400 尼特、HDR 亮度 500 尼特，支持 VRR，拥有 120% DCI-P3 色域，支持 10 点触控。

此外，该电脑还搭载 16GB 内存，55.9Wh / 61.8Wh 电池，提供两个 USB4、HDMI 2.1 接口与 3.5mm 耳麦接口，16 英寸版本另提供一个 USB 3.2 Type-A 与 microSD 读卡器。

三星 Galaxy Book4 Edge 笔记本将于 6 月 18 日在包括法国、德国、意大利、韩国、西班牙、英国和美国在内的市场上市。

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