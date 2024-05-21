戴尔推出五台骁龙 X 系列笔记本：包括 XPS 13、灵越 14 与 Latitude 系列

IT之家 5 月 21 日消息，戴尔今天凌晨推出五台搭载高通骁龙 X Elite / Plus 芯片的笔记本电脑新品，涵盖 XPS、灵越与 Latitude 系列。

戴尔 XPS 13

戴尔 XPS 13 搭载骁龙 X Elite 处理器，是迄今为止最为轻薄的 XPS 电脑，宣称可达成 27 小时续航时间，现已开启预售，1299 美元（IT之家备注：当前约 9392 元人民币）起。

戴尔灵越 14 Plus

戴尔灵越 14 Plus 笔记本搭载骁龙 X Plus 处理器，宣称可达到 15 小时续航时间，搭载 QHD+ 400 尼特屏幕，现已开启预售，1099 美元（当前约 7946 元人民币）起。

戴尔灵越 14

戴尔灵越 14 笔记本同样搭载骁龙 X Plus 处理器。

戴尔 Latitude 7455

戴尔 Latitude 7455 搭载骁龙 X Elite / Plus 处理器、QHD+ 触摸屏与高通 Wi-Fi 7 技术，并可选 5G 网络支持。

戴尔 Latitude 5455

戴尔 Latitude 5455 搭载骁龙 X Plus 处理器与 FHD+ 屏幕。

灵越 14 Plus、Latitude 7455、Latitude 5455 三款电脑则将于今年晚些时候上市。

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